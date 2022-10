Bus Simulator City Ride est arrivé sur iOS et Android !

Annoncé en juin dernier par les créateurs de Construction Simulator, ce nouveau volet de la très populaire franchise Bus Simulator vous fait découvrir la ville fictive de Havensburg.



Connu sur PC, Bus Simulator City Ride est le premier jeu de la série à être disponible sur les plateformes mobiles. Vous pouvez y jouer à la fois sur iOS et Android, ainsi que sur Nintendo Switch.

Bus Simulator est de retour

Comme vous pouvez l'imaginez, votre objectif est ici de transporter des passagers à bord d'une gamme de dix bus sous licence, tous reproduits dans les moindres détails, jusqu'à l'intérieur du cockpit. Mais évidemment, vous n'êtes pas lâché dans la nature, des ordres de mission structurent l'ensemble.



Les connaisseurs reconnaîtront les bus de constructeurs comme BYD, IVECO, Mercedes-Benz, Volvo, Scania, Setra, MAN, Vicinity Motor, Alexander Dennis et autre Blue Bird. En d'autres termes, tous les grands noms du secteur.



Il en existe de toutes les formes et de toutes les tailles, des véhicules articulés aux véhicules électriques en passant par les véhicules à deux étages. Bien sûr, vous devrez adapter votre conduite en fonction du modèle, mais aussi du nombre de passagers que vous embarquez.

Installez-vous dans le siège du conducteur et accompagnez les habitants d'une ville animée dans leurs trajets avec des bus de constructeurs reconnus sous licence officielle : Alexander Dennis, Blue Bird, BYD, IVECO BUS, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Setra, Volvo ou encore Vicinity Motor Corp. Effectuez vos itinéraires et terminez les missions de la campagne pour débloquer plus de bus, de quartiers et d'itinéraires. Gravissez les échelons et créez un réseau de transports publics pour votre ville.

Havensburg est une sorte de composite d'un certain nombre de villes d'Europe, avec des points de repère qui deviendront rapidement familiers. Havensburg dispose de toute une variété de lieux et de décors, dont un quartier d'entrepôts navals, un port, une vieille ville et des étendues de campagne qui permettent d'en prendre plein les yeux, de jour comme de nuit. Attention à bien garder un oeil sur la route !

Votre objectif est de relier ces différentes parties de la ville en créant un réseau de transport public. Vous y parviendrez au cours d'une vaste campagne narrative, en ajoutant des routes et des quartiers au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous soyez responsable d'une métropole gigantesque.



Pour y parvenir, vous devrez conduire comme un pro en jouant sur tous les paramètres avant et pendant les trajets (itinéraire, trafic, essence / batterie, feux de route, ouverture des portes, etc), faire grandir votre entreprise, améliorer votre réputation et plus encore. C'est à la fois une simulation routière mais aussi un jeu de gestion stratégique où il faut tenir les cordons de la bourse.



Mais ce n'est pas tout car vous aurez également l'occasion d'écouter vos passagers, en apprenant leurs histoires de vie grâce à des interactions vocales.

Enfin, une fois le mode histoire terminé, vous pourrez vous balader dans le mode libre de Bus Simulator City Ride, en profitant des paysages et des sons de votre ville en pleine expansion.



Bus Simulator City Ride est disponible dès maintenant pour iOS sur l'App Store et Android sur le Play Store.

Télécharger Bus Simulator à 4,99 €