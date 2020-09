Apple Watch 6 : La détection de l'oxygène dans le sang sera (presque) disponible partout dans le monde

La bonne nouvelle c'est que tous les pays francophones comme la France, la Suisse, le Canada ou encore la Belgique pourront accéder à la détection de l'oxygène dans le sang. On retrouve également (quasiment) tous les pays européens ! Voici la liste complète des pays qui auront la nouvelle fonctionnalité dès la commercialisation de l'Apple Watch Series 6 :

C'est la grosse nouveauté santé que Apple met en avant dans la promotion de l'Apple Watch Series 6. Après plusieurs années d'études et de développement, les ingénieurs d'Apple ont réussi à proposer un capteur qui est capable de mesurer le taux d'oxygène dans votre sang . Une technologie révolutionnaire qui ne sera pas accessible à tous les pays pour le lancement.

