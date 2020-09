MacOS 11 Big Sur : la bêta 7 est disponible

Apple propose donc la septième bêta de MacOS 11 Big Sur (build 20A5374g) à destination des développeurs. En prend le relais de la version 6 sortie il y a deux semaines avec des correctifs et des améliorations de performance. macOS 11 Big Sur est actuellement disponible pour les développeurs et les testeurs publics en bêta, avec une sortie officielle prévue cet automne. Apple n’a pas communiqué de date de sortie, mais gageons qu’elle le fera rapidement, probablement avec l’annonce des nouveaux iPhone 12 qui doit intervenir d’ici là mi-octobre. En attendant, il faudra se contenter de Safari 14 qui est disponible sur les anciens systèmes de MacOS.

Alors qu’Apple a publié la version finale d'iOS 14, d'iPadOS 14, de tvOS 14 et de watchOS 7, MacOS 11 reste en mode bêta. Rien de bien nouveau à se mettre sous la dent avec la 7eme, mais toujours est-il que les versions s'enchaînent pour la révolution de Big Sur.

