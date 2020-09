PowerZ : quand l'éducation prend la forme de Fortnite...

Guillaume Gabriel

Si vous suivez l'actualité gaming et high-tech, le nom de Shadow doit très certainement vous parler, et pour cause, ce service a été l'un des pionniers sur le marché du streaming de jeux vidéo.



La belle nouvelle, c'est que d'anciens membres de la start-up viennent d'annoncer leur nouveau projet, qui bifurque quelque peu du projet initial.



En effet, ils sont en train de donner vie à PowerZ, une plateforme éducative sous forme de jeu vidéo qui ressemble fortement à un certain Fortnite.

PowerZ : le jeu et l'éducation se mélangent

Emmanuel Freund, Yann Carron de la Carrière et Arnaud Lamy sont des anciens de la start-up Shadow, connu pour son service de cloud computing. Mais, cette fois, les compères se réunissent pour un nouveau projet du nom de PowerZ.



Le but ? Il est simple : proposer une plateforme éducative qui reprend les codes du jeu vidéo, tout en apportant des éléments de gamification pour motiver les élèves.

Avec Shadow, on voulait changer les choses. Ça s’est un peu fait pour l’informatique et la vision du cloud. Là, on s’attaque à un secteur qu’on connaît moins, mais on y croit.

Avec ce nouvel outil, ils veulent créer « un mouvement pour faire évoluer l’éducation », rien que ça. Il faut dire que dans le secteur, la place est grande pour casser les codes et attirer les élèves à en apprendre plus.



Pour cela, ils utilisent "un système de gamification, de récompenses, de trophées et de personnes à faire évoluer". Toutes les matières sont présentes, dès 6 ans.



L'alpha du jeu devrait être disponible début 2021 !



