Shazam apporte le Picture-in-Picture et reconnait les musiques de vidéos

Vous l'aurez compris, les développeurs de Shazam apportent une compatibilité avec iOS 14, tout en ajoutant la fonction Image dans l'image "pour trouver la musique d'une vidéo". Ce n'est pas tout, étant donné que l'application permet une utilisation plus rapide en se servant de la fonctionnalité Toucher le dos de l’iPhone pour ajouter un raccourci Shazam. Pour ce faire, il faut se rendre dans Réglages > Accessibilité > Toucher > Toucher le dos de l’appareil.

Grosse mise à jour du côté de l'application Shazam (v13.25, 44 Mo, iOS 12.0) qui profite de la venue d'iOS 14 pour devenir compatible avec la plupart des nouveautés. En effet, le célèbre outil de reconnaissance musicale fonctionne désormais avec le mode Image dans l'image et sait désormais identifier les musiques au sein de vidéos.

