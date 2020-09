Xcode 12.2 gère déjà iOS 14.2 et les Mac Apple Silicon

Si Xcode est passé en version 12.0 hier soir, Apple a déjà lancé Xcode 12.2 bêta moins de 24 heures après. La surprise est double puisque non content de sauter la version 12.1, Apple mentionne également clairement les futurs SDK supportés. On y aperçoit iOS 14.2, iPadOS 14.2, tvOS 14.2 et watchOS 7.1. Mais en scrutant la page développeurs, on peut lire que cette mouture prend en charge les Mac Apple Silicon.

Xcode 12.2 est déjà là

Apple a donc publié la première bêta de Xcode 12.2. Xcode 12.0 étant arrivé hier, on aurait imaginé la version 12.1 avant la 12.2.



La firme de Cupertino est par contre raccord dans ses notes de version car Xcode 12.2 inclut les kits de développement pour iOS 14.2, iPadOS 14.2, tvOS 14.2 et watchOS 7.1. Ces versions ne sont pas encore disponibles en bêta pour les développeurs, puisqu’on attend d’abord iOS 14.1 et consorts. Mais il faut se rappeler que les rumeurs annoncent avec insistance des iPhone 12 pour le mois d’octobre avec directement iOS 14.1. Apple pourrait donc zapper la bêta de cette mouture du système d’exploitation et proposer les premières évolutions directement avec 14.2. A moins que ce ne soit que pour éviter les fuites concernant les prochains iPhone, les bidouilleurs aimant particulièrement décortiquer les bêtas.

Xcode 12.2 beta inclut des SDK pour iOS 14.2, iPadOS 14.2, tvOS 14.2, watchOS 7.1 et macOS Big Sur 11. La version beta Xcode 12.2 prend en charge le débogage sur appareil pour iOS 9 et versions ultérieures, tvOS 9 et versions ultérieures, et watchOS 2 et versions ultérieures. Xcode 12.2 beta nécessite un Mac avec Apple Silicon exécutant macOS Big Sur 11 ou version ultérieure, ou un Mac Intel exécutant macOS Catalina 10.15.4 ou version ultérieure.



Dernier point qu’on a repéré sur la page de téléchargement des bêtas, XCode 12.2 est le premier à permettre le développement sous Mac Apple Silicon. Un indice sur la disponibilité prochaine des premiers Mac sous architecture ARM...

