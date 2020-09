YouTube limite le PiP de Safari iOS 14 aux abonnés premium

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

8

Après avoir découvert que Google ne propose plus la 4K sur l’Apple TV 4K avec tvOS 14, la firme a également limité une autre fonctionnalité, cette fois sur iOS 14. Il s’agit du Picture In Picture qui permet de continuer à regarder une vidéo en quittant une app. On attendait une mise à jour pour supporter cela sur l’appli, Google a été plus loin sur la partie web.

Les utilisateurs de YouTube sont encore frustrés

Apple a ajouté le PiP à l'iPhone avec iOS 14, une fonctionnalité conçue pour nous permettre de regarder une vidéo dans un coin de votre appareil pendant que vous continuez à faire d'autres choses sur le téléphone.

L'application YouTube ne prend pas en charge l’Image dans l'image, mais jusqu'à hier, il existait une solution de contournement qui permettait de regarder les vidéos de YouTube.com dans Safari en mode PiP.



Depuis hier soir, cette astuce ne fonctionne plus et seuls les utilisateurs premium peuvent l’utiliser. Si vous voulez utiliser Picture in Picture sur une vidéo du site YouTube et que vous n’avez pas d’abonnement, la mettre en plein écran puis appuyer sur le bouton « PiP » pour mettre la vidéo dans un coin de l’écran ne fera que la remettre sur la page du site.



En revanche, le Picture in Picture fonctionne avec YouTube.com sur l'iPad, et les vidéos YouTube intégrées sur des sites tiers tels que iPhoneSoft permettent aussi de les avoir en fenêtre flottante. Curieux.



Qui est déçu de ce changement de la part de Google ?



