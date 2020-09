Oracle et Walmart bouclent l'acquisition de 20% de TikTok Global

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

5

La saga américaine de l'été est en passe de prendre fin. Alors que l’administration Trump fait la guerre à la Chine depuis l'an dernier et le bannissement de Huawei, depuis quelques semaines ce sont les réseaux sociaux chinois qui visés. TikTok en tête, mais aussi WeChat par exemple, ne seront plus disponibles au téléchargement à compter de la fin du mois si ils ne trouvent pas un repreneur américain pour leur branche locale.



Comme attendu, TikTok va céder des parts à Oracle et Walmart, Microsoft ayant jeté l'éponge la semaine dernière.

Oracle et Walmart s'offrent TikTok US

Donald Trump vient de valider l’accord entre ByteDance d'un côté, et Oracle et Walmart de l'autre pour que les deux géants américains puissent avoir contrôle partiel du réseau social.

TikTok, qui appartient donc à ByteDance, a confirmé la nouvelle en expliquant qu'une nouvelle entité allait émerger avec Oracle en tant que partenaire technologique et Walmart en tant que partenaire commercial. Nommée TikTok Global, l'entreprise sera, évidemment, implantée aux États-Unis et entrainera l'embauche de 25 000 personnes. Par ailleurs, le rachat est également conditionné à une donation d’environ 5 milliards de dollars pour « l’éducation des jeunes Américains », a affirmé le président américain.



Dans la foulée, Oracle et Walmart ont confirmé l'information sur leur site respectif, précisant que TikTok Global serait détenu à 12,5% par Oracle, à 7,5% par Walmart et donc à 80% par Bytedance. Attention, dans les 80%, il y a déjà 40% d'investisseurs US, ce qui fait que la société serait majoritairement détenue par des intérêts américains.



Désormais, il ne reste plus qu'à entériner l'accord tripartite en réglant les derniers détails. Tiktok se dit heureux que « Oracle et Walmart résolvent les problèmes de sécurité soulevés par l’administration américaine et règle les questions concernant l’avenir de TikTok aux États-Unis ».

Si le deal se concrétise, Oracle et Walmart devraient verser environ 12 milliards à Bytedance pour sa société évaluée à 60 milliards. De plus, Oracle hébergera les données de l'application sur son cloud.



Enfin, TikTok Global pourrait rapidement entrer en bourse dans les mois qui suivent.



PS : si vous êtes sceptiques sur de telles sommes, sachez que TikTok a attiré quelque 600 millions d'utilisateurs actifs quotidiens au moins d'août...

