5G : Contrairement à la gauche et aux écologistes, le RN est favorable au déploiement

Faut-il déployer la 5G en France ? Ce sujet est en train de diviser les écologistes, mais également une bonne partie de la gauche. Pour Jordan Bardella le vice-président du Rassemblement national, il n'y a aucun doute que proposer la 5G aux français est une opportunité technologique, mais il faut rester prudent sur la santé.

La 5G au coeur du débat

Vous êtes nombreux à vous méfier de la 5G, pour des raisons environnementales, mais également sur l'impact que peut avoir une antenne 5G sur la santé. S'il s'agit de la prochaine évolution dans les infrastructures télécom, la 5G n'a jamais autant divisé nos politiques. En effet, si certains politiques sont complètement contre et d'autres hésitent toujours, certains partis comme le Rassemblement national sont favorables à un déploiement de la 5G sur le sol français.

Dans une interview au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin, Jordan Bardella s'est exprimé sur sa vision personnelle et celle du Rassemblement national à propos de l'arrivée de la 5G en France :

Je suis favorable au déploiement de la 5G et nous y sommes plutôt favorables au Rassemblement national, parce que je pense que cela représente une opportunité technologique pour notre pays

Pour le numéro 2 du RN, la 5G est une bonne chose pour la France puisque cela va permettre d'améliorer la productivité des entreprises, comme aussi améliorer le confort des connexions des particuliers. Cependant il faut garder les yeux ouverts à propos des questions autour de la santé, Jordan Bardella rappelle qu'il faut y aller avec prudence et continuer les études et les enquêtes sur la santé.

Quand on parle de 5G, on compare souvent la France avec certains pays du monde qui sont bien plus avancés que nous sur ce sujet. En France, pour l'instant aucune personne ne peut se connecter à une antenne 5G, puisque les fréquences n'ont pas encore été attribuées aux opérateurs mobiles et le réseau n'est pas encore prêt.

Dans certains pays à l'étranger (comme la Chine), la 5G est déjà disponible depuis très longtemps et pour de nombreux chinois, la 4G est maintenant du passé.

Selon Jordan Bardella, la France a du retard dans ce domaine :

Il est clair que quand je vois les États-Unis, quand je vois Elon Musk par exemple développer sa puce cérébrale qui va permettre peut-être demain de diminuer les maladies comme Alzheimer et Parkinson, que la Chine va arriver à la 6G, et que l’Europe fait de Greta Thunberg sa seule ambition pendant six mois en matière d’avenir, je me dis qu’on a accumulé un retard considérable.

En ce qui concerne les équipementiers qui doivent coopérer avec nos opérateurs, Bardella signale qu'il est plus que nécessaire de prendre les bonnes décisions dès le début avant qu'il ne soit trop tard. Sans citer Huawei qui est le premier visé dans cette situation, le vice-président du Rassemblement national a insisté sur le fait qu'il était important de garder le "principe de la souveraineté" et que l'enjeu était de taille puisque cela concerne la protection des données des français.



