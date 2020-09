Among Us! : histoire d'un succès à retardement

Corentin Ruffin

Si vous suivez le streaming de jeux vidéo, vous avez sans doute remarqué la présence de plus en plus forte d'un certain Among Us! (v2020.9.9, 181 Mo, iOS 10.0), sorte de loup-garou futuriste se déroulant dans un vaisseau spatial.



Bien que disponible depuis de nombreux mois sur les plateformes iOS et Android, la création du studio InnerSloth doit son succès fulgurant à de gros streamers, jouant au jeu avec leurs amis durant de longues sessions.



Un véritable carton à retardement !

Among Us! s’envole grâce aux streamers

Sorti en 2008, le jeu Among Us! a connu un succès mitigé lors de sa sortie, réussissant tout de même à fédérer une petite base de joueurs solide.



Pourtant, depuis quelques semaines, le jeu de InnerSloth caracole en tête du top des ventes sur Steam, détrônant un certain Fall Guys : Ultimate Knockout.



Même son de cloche sur Twitch, où le jeu ne cesse d'être le centre des différents streamings, lui offrant une visibilité inégalable dans le monde entier.



Le but du jeu ? C'est très simple : on y incarne un membre d'équipage d'un vaisseau spatial avec l'objectif de mettre à mal un ou plusieurs imposteurs qui, eux, devront tout faire pour saboter l'équipage. Un "Loups-Garous" nouvelle génération qui permet de jouer de 4 à 10 joueurs, et donc de passer du bon temps avec ses amis.



Le truc cool, c'est qu'il est disponible gratuitement sur iOS et Android, tout en permettant de jouer avec des personnes provenant d'autres plateformes.

