Un comparatif de vitesse entre iOS 14, iOS 13, iOS 12 et iOS 11

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Vous le savez si vous avez suivi l'actualité récente sur notre blog (et accessoirement si vous possédez un appareil iOS), la nouvelle mise à jour majeure du système d'exploitation mobile d'Apple, iOS 14, est sortie la semaine dernière pour le grand public.



Bien que celle-ci amène pas mal de nouveautés, nous sommes en droit de nous demander ce qu'il en est de la vitesse par rapport aux versions précédentes.



Si Apple tente de mettre en avant les bienfaits de la mise à jour, la chaîne YouTube iAppleBytes a consacré une vidéo qui fait un véritable comparatif.

La chaîne YouTube iAppleBytes compare iOS 14 avec ses prédécesseurs

Ils sont les spécialistes des comparatifs lors de la sortie d'une nouvelle mise à jour, et ils remettent une nouvelle fois le couvert : la chaîne YouTube iAppleBytes vient de publier une vidéo qui évalue la vitesse d'iOS 14 face à iOS 13, iOS 12 et iOS 11.



Pour équilibrer la balance et concerner un maximum de personnes, le test a été fait via un iPhone 6s. Les résultats sont peu convaincants : iOS 14 bat bel et bien de quelques millisecondes iOS 11.4.1 et iOS 10.3.1, mais pour le reste...



On assiste à des résultats quasi similaires pour iOS 13 et iOS 12, comme le dévoile la vidéo :