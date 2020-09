Quibi : et si le service de streaming était racheté ?

Hier à 22:07 (Màj hier à 22:07)

Corentin Ruffin

Réagir

Fondée en août 2018 aux États-Unis, Quibi (v1.11.0, 67 Mo, iOS 11.0) est une plate-forme de streaming proposant du contenu aux formats courts. Bien que peu connue en Europe, elle a fait beaucoup parler d'elle dans le pays de l'oncle Sam, mais elle rencontre aujourd'hui certaines difficultés.



En effet, selon certaines rumeurs, les responsables du service explorent actuellement des "options stratégiques" tout en songeant à la vente de la plate-forme.

Quibi étude plusieurs "options stratégiques" pour son futur

Lancé par le magnat hollywoodien Jeffrey Katzenberg, le service de vidéo de courte durée Quibi a été officiellement lancé en avril dernier.



Seulement, avec une concurrence toujours plus forte dans le marché de streaming, le petit nouveau aurait du mal à attirer des abonnés.



Selon le Wall Street Journal, les dirigeants sont actuellement en pleine réflexion autour du service, abordant plusieurs options stratégiques.



Parmi elles, on pourrait assister à une vente pure et simple de la plate-forme, mais également une levée de fonds ou une introduction en bourse par le biais d'une fusion avec une société d'acquisition à vocation spéciale.



Quibi a refusé de confirmer au Journal qu'il explore d'autres options et affirme être «déterminé à continuer à développer l'entreprise de manière à offrir la plus grande expérience aux clients, la plus grande valeur pour les actionnaires et la meilleure opportunité pour les employés».

Source

Télécharger l'app gratuite Quibi: All New Original Shows