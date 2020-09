Azure Saga Pathfinder : le studio MassHive Media de retour avec un RPG

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Si vous êtes à l'affût des nouveaux jeux sur l'App Store, vous connaissez peut-être déjà le studio MassHive Media qui s'est fait connaître notamment avec des titres comme Vimala Defense Warlords et Chill Out! Zombies.



Il faut savoir que ce dernier s'apprête à remettre le nez dans les jeux mobiles, avec l'arrivée de Azure Saga Pathfinder, un RPG très prometteur.



La belle nouvelle, c'est que celui-ci débarque demain sur l'App Store et le Play Store. Voici sa bande-annonce :

Azure Saga Pathfinder disponible demain sur nos mobiles

Loin dans le futur, la race humaine survit à travers des colonies disséminées dans l'univers. Un conte donne l'espoir aux vestiges de l'humanité - l'une des planètes légendaires, Azure… un monde plein de vie et de ressources abondantes qui pourraient ramener l'humanité au bord de l'extinction.

Dans ce RPG, on y incarne un certain Synch, un jeune scientifique qui voyage à travers la galaxie pour rencontrer de nouveaux compagnons et retrouver son père.



Vous l'aurez compris, il va donc falloir explorer un royaume avec des illustrations 2D très détaillées, mais également faire face à des ennemis dans des combats au tour par tour traditionnel.



Azure Saga Pathfinder sera disponible demain au prix de 4,49 euros.