Panne : Apple Music, l'App Store, Apple TV+... ne fonctionnent plus

Tous les utilisateurs ne sont pas concernés, mais cela serait plutôt par pays . D'après ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, certains pays européens (dont la France ), mais également les États-Unis et le Canada rencontre ces difficultés. Pour l'instant Apple ne donne pas d'explications et la seule solution est de patienter le temps que les équipes de maintenances procèdent à la résolution des anomalies.

Plusieurs services sont actuellement en panne chez Apple. D'après la page de l'état du système qu'on trouve sur le site du géant californien, depuis 14h23 : l'App Store, Apple Music, Apple TV+, les Chaînes Apple TV, iTunes Store, Mac App Store et Apple School Manager ne répondent plus.

Vous n'arrivez plus à accéder à vos playlists préférées qui ne sont pas enregistrées dans votre iPhone ? C'est normal, Apple Music subit actuellement une importante panne qui touche plusieurs utilisateurs dans le monde. Depuis plusieurs heures l'onglet "Explorer", "Radio" ne répond plus...

