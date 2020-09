Fantastical passe à iOS 14 avec 12 widgets !

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

1

Les utilisateurs de l’app Fantastical peuvent désormais profiter des widgets d'écran d'accueil d'iOS 14. La mise à jour 3.2 n’apporte pas un seul widget mais un large éventail d'options de modules à intégrer à l'écran d'accueil, ainsi que la prise en charge des nouvelles fonctionnalités Apple Pencil sur iPadOS 14 et plus encore.



Fantastical passe à la vitesse supérieure grâce à iOS 14

Au total, Fantastical propose 12 configurations de widgets différentes. Les options vont des petits widgets qui affichent la date d'un seul événement à venir, aux widgets moyens qui affichent des calendriers mensuels ou plusieurs événements, en passant par de grands widgets qui affichent des ensembles de calendriers des agendas détaillés, etc.



Notamment, les 12 widgets Fantastical sont gratuits pour tous les utilisateurs de base. Cependant, certaines fonctionnalités de widgets telles que la détection des conférences téléphoniques et les ensembles de calendriers nécessitent un abonnement Fantastical.

En plus des widgets d'écran d'accueil iOS 14, la mise à jour d'aujourd'hui de Fantastical prend également en charge Scribble dans iPadOS 14. Scribble permet aux utilisateurs d'utiliser leur Apple Pencil pour écrire les informations sur leurs événements, tâches et notes, puis de convertir instantanément cette écriture en texte numérique.



Pratique pour noter un rendez-vous ou une tâche à la volée puisque Fantastical combine agenda et todo-list de fort belle manière depuis des années sur iPhone, iPad et Mac.



Voici les notes de version complètes de la mise à jour Fantasical d'aujourd'hui sur iPhone et iPad:



A noter que cette version corrige également divers problèmes comme les défauts de synchronisation avec Google ou l’Apple Watch.



Fantastical est disponible gratuitement sur l'App Store avec un abonnement mensuel à 5,49€ ou un abonnement annuel à 44.99€.

Télécharger l'app gratuite Fantastical - Calendar & Tasks