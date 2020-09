Keynote le 13 octobre pour les iPhone 12 ?

Il y a 4 heures

Alban Martin

3

Grand absent du dernier keynote qui a vu naitre les Apple Watch 6 et iPad Air 4, l'iPhone 12 est finalement attendu pour le mois d'octobre d'après plusieurs indiscrétions. Et cette rumeur prend de l'ampleur la dernière information glanée par AppleInsider. Selon un leaker bien informé, le prochain keynote se tiendrait le 13 octobre.

La présentation des iPhone 12 et iPhone 12 Pro le 13 octobre

Durant la précédente conférence, on avait aperçu la date du 30 septembre sur une vidéo, mais ce serait finalement le 13 octobre qu'Apple nous présenterait les quatre nouveaux iPhone 2020, les premiers à être compatibles avec la 5G.



Si le keynote des iPhone 12 a lieu le mardi 13 octobre, alors les précommandes débuteront le vendredi 16 octobre.



L'information a été envoyée par une personne identifiée comme travaillant pour un transporteur aux Pays-Bas. Bien qu’il n’y ait aucune preuve concrète corroborant la date de l’événement elle-même, l’adresse IP du message se trouve dans une plage contrôlée par le réseau d’entreprise d’un opérateur.

Par coïncidence ou non, le chef des services et des logiciels Internet d'Apple, Eddy Cue, est apparu dans une présentation interne pour les opérateurs britanniques EE et BT à propos du prochain iPhone 5G de la société. Elle évoquait un lancement dans les prochains jours.

Marc Allera, PDG de British Telecom, a déclaré dans une vidéo interne :

Nous sommes à quelques jours du prochain lancement majeur d'Apple, un iPhone 5G, qui sera un énorme coup de pouce pour la 5G. Des équipes de tous les secteurs du service client se sont préparées toute l’année pour remporter ce lancement et devenir le premier partenaire européen d’Apple.

La fuite faisait d'ailleurs état d'un partenariat unique avec l'opérateur qui proposerait des forfaits 5G avec plusieurs services Apple, notamment Apple Music, Apple Arcade et Apple TV+.

Les nouveautés de l'iPhone 12

Pour mémoire, l'iPhone 12 sera décliné en quatre versions (iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max) avec de la 5G (deux variantes selon la gamme), de l'OLED (également en deux variantes), un nouveau design plat et carré, des améliorations sur la partie photo, un scanner Lidar sur la gamme Pro et probablement des évolutions sur l'encoche, Face ID et pourquoi pas un rafraîchissement 120 Hz pour les deux Pro.



