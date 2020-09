Spotify expérimente l'interactivité entre les podcasters et les auditeurs

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Depuis maintenant plus d'un an, Spotify multiplie les efforts pour améliorer les podcasts disponibles sur son application. La plateforme de streaming suédoise a enchainé les contrats d'exclusivité et a créé un superbe algorithme pour vous mettre en avant ce que vous aimez et vous faire découvrir les nouveaux podcasts à faible audience. Aujourd'hui Spotify innove une fois de plus et expérimente en ce moment l'interactivité entre les créateurs de podcasts et les abonnés.

Des sondages pour savoir ce qu'attendent les auditeurs

Avec le choix impressionnant de podcasts disponibles sur Spotify, il est difficile de garder son audience et faire en sorte qu'un auditeur revienne à chaque sortie de nouvel épisode. Pour améliorer le lien entre les podcasters et les auditeurs, Spotify a eu l'idée de mettre en place des sondages !

Le principe est simple, le créateur du contenu lance un sondage et les auditeurs y répondent. À travers ce mode de communication, les fidèles à un podcast pourront exprimer leurs goûts musicaux, les débats qu'ils ont envie d'entendre ou encore de choisir les futurs invités. Il deviendra alors possible de combler plus facilement les attentes de son audimat, en plus toutes les réponses seront anonymes.

À l'heure actuelle un nombre très restreint de podcasters peuvent proposer cela aux auditeurs de leur podcast. Spotify cherche à savoir si cette fonctionnalité a réellement une utilité pour la croissance d'un podcast et veut aussi savoir si les abonnés répondent au sondage ou préfère l'ignorer.

Les podcasts qui ont cette fonctionnalité sont essentiellement d'origine américaine, on retrouve : The Rewatchables, Incredible Feats with Dan Cummins ou encore Crime Countdown.

La phase de test concerne 90% des utilisateurs iOS et Android quel que soit le pays où ils sont.



Source

Télécharger l'app gratuite Spotify : Musique et podcasts