Bose présente ses nouveaux écouteurs nocturnes Sleepbuds

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Il y a du nouveau du côté de chez Bose puisque l'excellent spécialiste de l'audio vient de dévoiler la nouvelle version de ses Sleepbuds, les écouteurs nocturnes.



En effet, selon le constructeur, ces derniers vont aider leurs porteurs à mieux dormir et à trouver le sommeil plus rapidement grâce à l'application dédiée.



Celle-ci offre des sons relaxants ou des sons de la nature pour vous aider à trouver les bras de Morphée.

Bose lance la seconde version des Sleepbuds

Le stress du quotidien. Les ronflements. Les voisins bruyants. Les actualités. Autant de raisons qui peuvent vous empêcher de trouver le sommeil. Découvrez les Sleepbuds™ II. Petites et confortables, les oreillettes Sleepbuds™ II fonctionnent avec l’application Bose Sleep. Elles diffusent des sons relaxants pour vous aider à vous endormir et utilisent la technologie de masquage sonore de Bose pour vous empêcher de vous réveiller au milieu de la nuit.



Si la première version des Sleepbuds n'a pas connu un grand succès, et pour cause, ces derniers ont été retirés de la vente à cause de problèmes liés à la batterie, cette nouvelle mouture pourrait bien trouver le chemin de nombreuses tables de chevet.



Des écouteurs ultra-légers (2,27 g) qui adoptent un design ne gênant pas la tête sur l'oreiller et qui offre 10 heures d'autonomie. Couplés à l'application Bose Sleep, leur but est de vous aider à trouver rapidement le sommeil avec un masquage sonore et des bruits relaxants.



Les écouteurs sont en précommande au prix de 269€ pour une sortie prévue au 13 octobre.