NHS COVID-19 est disponible en Angleterre et au Pays de Galles

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

Le gouvernement britannique a lancé aujourd'hui son application NHS COVID-19 dans l'App Store, qui prend en charge l'API Apple / Google Exposure Notifications qui préserve la confidentialité et facilite l'effort national de recherche des contacts touchés par le coronavirus.



NHS COVID-19 est sortie pour les anglais et les gallois

Les utilisateurs d'iPhone peuvent maintenant accéder à l'App Store et télécharger l'application gratuitement; si leur appareil tourne sous iOS 13.5 ou une version ultérieure. Son homologue Android sera également disponible sur le Google Play Store très prochainement.



Après avoir initialement investi dans un modèle de serveur centralisé en avril, le gouvernement a cédé à la pression du public et s'est engagé à changer de cap et à développer une application basée sur le framework Apple et Google. Elle est enfin accessible au public pour que les citoyens d'Angleterre et du Pays de Galles y participent. Des applications similaires ont déjà été lancées en Écosse et en Irlande du Nord. Mais la France reste sur son service indépendant avec Stopcovid.



L'API de notifications d'exposition du système permet aux agences de santé régionales d'envoyer des alertes aux utilisateurs s'ils ont été à proximité d'une personne qui a signalé un cas de COVID-19 positif. L'API Apple et Google a été conçue pour préserver la confidentialité et être économe en énergie. Après avoir accepté le fonctionnement au lancement, votre appareil collectera passivement les identifiants anonymes des appareils iPhone et Android à proximité qui sont également inscrits à l'application NHS.



Si quelqu'un est signalé comme COVID-19 positif, son identifiant anonyme est publié sur un serveur. Cela permet à votre appareil de vérifier son ensemble d'identifiants locaux pour voir s'il existe une correspondance. Si une correspondance est trouvée, une alerte de notification d'exposition COVID-19 vous sera présentée. Notez que ce système fonctionne sans partager aucune information identifiable par l'utilisateur ou votre emplacement précis.



Vous pouvez gérer vos préférences de notification d'exposition dans les paramètres. Accédez simplement au volet Notifications d'exposition dans l'application Réglages.



Enfin, NHS COVID-19 comprend également un scanner de code QR, que les citoyens britanniques sont censés utiliser chaque fois qu'ils visitent des lieux publics comme les restaurants. Le gouvernement utilisera les informations collectées pour ajouter un niveau de surveillance supplémentaire sur le déplacement du virus.

