Disney+ : la saison 31 des Simpson disponible le 2 octobre

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

1

C'est via Twitter que la bonne nouvelle a été annoncé : la saison 31 des Simpsons sera disponible sur Disney+ (v1.9.1, 117 Mo, iOS 11.0) dès le 2 octobre prochain.



La famille la plus célèbre dans le monde revivra de nouvelles aventures, diffusées via la nouvelle plateforme de Disney, pour le plus grand plaisir des adhérents.

Disney+ va accueillir la saison 31 des Simpson

Oh punaise, elle arrive dans une semaine ! 🍩 La saison 31 des Simpson, en streaming dès le 2 octobre exclusivement sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/sQJzVtU3kB — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) September 25, 2020

Pour rappel, Disney+ est disponible au tarif de 6,99€/mois ou de 69,99€ à l'année. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur disneyplus.com, c'est sans engagement !

Télécharger l'app gratuite Disney+