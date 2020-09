Comment configurer une Apple Watch pour un enfant (mode famille)

Avec l'arrivée de watchOS 7, Apple a enfin imaginé une montre sans iPhone (ou presque). Même si la Watch doit être compatible 4G (dommage pour les modèles Wifi qui auraient pu en profiter), il est possible d'avoir un membre de la famille avec une Apple Watch sans iPhone jumelé. Voici la marche à suivre :

Avec la configuration familiale, un membre ne possédant pas d’iPhone peut par exemple passer des appels, envoyer des messages ou encore partager son emplacement sur son Apple Watch. Bien évidemment, d'autres fonctions nécessitent un iPhone compagnon et ne sont pas disponibles sur une Apple Watch jumelée à l’aide de la configuration familiale.

Avec watchOS 7 , Apple a ajouté la configuration familiale qui permet aux membres d’une famille qui ne disposent pas de leur propre iPhone de bénéficier des fonctionnalités et des avantages d’une Apple Watch. Idéal pour les enfants, ou bien nos anciens qui n'ont pas de smartphones mais qui veulent avoir un suivi santé ou sportif. Cela tombe bien, Apple vient de mettre en ligne une page de support en français sur ce sujet.

