Apps frauduleuses : un groupe a généré 2,4 millions de téléchargements

Il y a 1 heure (Màj il y a 58 min)

Corentin Ruffin

On le sait, malgré des barrières mises en place par Apple et Google, certains développeurs peu scrupuleux réussissent à passer à travers les mailles du filet et publier des applications frauduleuses au sein des magasins.



Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela semble totalement bénéfique, puisque selon un nouveau rapport publié par des chercheurs en sécurité évoque une série d'apps ayant réussi à rassembler 2,4 millions de téléchargements pour 500 000 $ de revenus.

Des apps frauduleuses décrochent le gros lot

Cette nouvelle étude est survenue après qu'un enfant ait signalé une promotion agressive sur TikTok et Instagram, faisant l'éloge d'apps de divertissement, de fond d'écran ou de téléchargement de musique.



Ces dernières, une fois installées sur le téléphone, réussissaient à mettre en avant de la publicité intrusive même lorsque les applications n'étaient pas actives.



Pire encore, pour empêcher la désinstallation, les icônes disparaissaient de l'écran d'accueil pour ne laisser aucune trace et rendre difficile l'identification.



Certaines de ses applications étaient également vendues entre 2 et 10 dollars, avec des gains estimés à 500 000$...

Toutes les applications ont enfreint les conditions d'utilisation d'Apple et de Google en faisant des déclarations trompeuses, en diffusant des annonces en dehors de l'application et en masquant l'icône de l'application.

Google a supprimé les applications en question, mais certaines restent encore accessibles sur l'App Store...



