Tesla Model Y : une option « Acceleration Boost » à 2 000$

En plus d'appliquer des prix assez importants sur le marché, Tesla fait également son argent grâce aux différentes options que le constructeur vend en plus du véhicule.



Que ce soit pour l'aide à la conduite, l'autonomie ou les performances, il est facile de faire gonfler la facture de manière assez importante lors de l'achat d'un véhicule.



Pour sa nouvelle Model Y, la firme d'Elon Musk renouvelle l'opération : elle vend un « Acceleration Boost » à 2 000$.

Quel est l'intérêt d'opter pour cette fameuse option ? Tout simplement de libérer les capacités des performances de la Model Y, permettant notamment de mettre 4,3 secondes pour faire du 0 à 96 km/h, au lieu de 4,8 de base.



Vous l'aurez compris, on parle uniquement d'un atout sur les capacités du véhicule, permettant de donner un coup de boost à distance, sans passer par un concessionnaire.



Ce n'est pas un coup d'essai pour Tesla : on se rappelle notamment d'une équivalence sur la Model 3, en décembre dernier.



You guys, I got my wish! For $2000 our 2020 #Model Y just shaved .5 seconds off it’s 0-60mph time!

It was 4.8s, and now with software it’s down to 4.3s! That’s 10% quicker! 🤯

Thanks @Tesla! Thanks @ElonMusk! pic.twitter.com/9fFnY9BCNc