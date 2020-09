Apple va proposer Siri en Pologne, République tchèque, Vietnam, Grèce, Indonésie...

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Si en France interagir avec Siri est banal, dans certains pays l'assistant vocal n'est disponible qu'en anglais. Pour l'instant, il est impossible d'interagir avec Siri en polonais, grec, slovaque, ukrainien... Ce désavantage nuit aux ventes des produits Apple, mais surtout au HomePod qui est impossible à utiliser si on ne parle pas anglais !

Apple va faire bouger les choses

Présenté depuis le 4 octobre 2011, l'assistant vocal d'Apple s'est parfaitement intégré à nos équipements en très peu de temps. Cependant, si Siri parle déjà beaucoup de langues et s'est d'ailleurs fortement amélioré avec les accents, l'assistant ne sait pas encore parler toutes les langues du monde !

La première langue a bien évidemment été l'anglais, puis a suivi le français, l'italien, le japonais... Pour l'instant certains pays ne peuvent interagir avec Siri qu'en anglais, c'est le cas de la Pologne, la République tchèque, la Grèce ou encore l'Indonésie.

Apple a décidé de faire bouger les choses et vient de demander à son bureau à Cork situé en Irlande de procéder à un recrutement massif de personnes parlant couramment :

L'Ukrainien

Le Hongrois

Le Slovaque

Le Tchèque

Le Croate

Le Grec

Le Flamand

Le Roumain

Le Polonais

L'Indonésien

Le Vietnamien

Le but ici est d'aider Siri à apprendre de nouvelles langues et s'adapter à chaque accent de chaque pays. C'est une nouvelle étape qui s'annonce pour l'assistant vocal d'Apple. L'apprentissage de nouvelles langues va permettre à la firme de Cupertino de toucher un plus grand nombre d'utilisateurs désirant envoyer des messages avec Siri, programmer des rappels, lire ses mails... Il faut dire que pour beaucoup de personnes l'assistant vocal est devenu un argument majeur dans l'achat d'un smartphone ou d'une enceinte connectée.

L'ensemble des produits Apple pourront donc proposer un Siri avec la langue du pays. Ça sera bénéfique à la fois pour l'iPhone, mais aussi tous les autres produits du géant californien qui intègre Siri. Aujourd'hui, l'assistant vocal est accessible sur l'iPad, l'Apple Watch, l'Apple TV, le Mac... Pour faire simple, partout !

Apple a des attentes bien précises

Dans chacune de ses fiches de postes, les "analystes d'annotation" travailleront pour Apple et devront écouter et retranscrire des extraits de conversation Siri afin d'évaluer l'assistant vocal.



En tant qu'Analyste d'annotations, vous écouterez et transcrirez des fichiers audio et évaluerez la réponse et l'utilisation de la langue de ‌Siri‌, des clients qui ont opté pour le programme de notation. Vous utiliserez vos connaissances linguistiques et culturelles, ainsi que vos compétences analytiques, pour évaluer les réponses par rapport aux directives.

Auparavant, Apple passait par des entreprises sous-traitantes pour ce type de poste, mais depuis le scandale survenu lors du troisième trimestre de l'année dernière, Apple a décidé de modifier son mode de fonctionnement.

Désormais, tout se fera en interne et les clients peuvent (depuis plusieurs mois) modifier leur préférence du partage ou non des enregistrements lors des échanges avec Siri que ça soit par la commande "Dis Siri" ou lors de la dictée d'un message.

Source