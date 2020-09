Dragon Quest Tact sortira bien sur les mobiles européens

Il y a 1 heure

Alban Martin

Dragon Quest Tact a beau être sorti sur l'App Store et le Play Store depuis le mois de juillet, vous ne le trouverez pas puisqu'il n'est disponible qu'au Japon. Mais voilà une bonne nouvelle pour les fans du RPG tactique dans l'univers de Dragon Quest, l'Europe et l'Amérique auront bien droit à un portage.



Square Enix a profité du TGS 2020 pour annoncer que son jeu de rôle au tour par tour franchira les frontières de l'île.



Grand spécialiste de ce type de jeu, Square Enix ne révolutionnera pas le genre avec DGT mais va proposer une sérieuse alternative. Toujours dessiné par Toriyama (Dragon Ball Z) et animé en cell-shading, Dragon Quest Tact proposera tout l'univers de la saga sur une grille quadrillée pour des combats plus stratégiques que jamais.



Outre la force et les différents pouvoirs de vos héros, il faudra composer avec la portée des coups pour maitriser le gameplay et varier les plaisir. Idem pour les formations qui s'apparente à des tactiques de football avec des ajustements avant et pendant les combats. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cela ou que vous voulez faire une pause, les développeurs ont prévu un mode automatique.



Si la quête d'expérience est le principal but comme dans tout bon RPG, Dragon Quest Tact propose aussi de collectionner les Nakama, les monstres que vous aurez vaincus. Un petit côté Pokémon qui ravira les amateurs accompagné du mode Battle Road pour se bastonner sans pression.



Si vous êtes intéressés, il faudra désormais patienter pour connaitre la date de sortie. Prévoyez iOS 10 minimum et 2 Go d'espace disque.

Un mode payant (par abonnement)

Dernier point à savoir, un abonnement est proposé pour avoir accès à certaines fonctionnalités :

Fonction "super rapide" de vitesse de combat

Quête quotidienne "Experience Quest" et "Gold Quest"

Des contenus additionnels

