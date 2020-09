iOS 14.2, tvOS 14.2 et watchOS 7.1 bêta 2, MacOS 11 bêta 9

Il y a 1 heure (Màj À l'instant)

Medhi Naitmazi

Ce soir, Apple propose la seconde bêta d’iOS 14.2 et d’iPadOS 14.2 pour les développeurs (build 18B5061e), deux semaines après la première version. Un timing très serré pour Apple qui enchaîne entre les bêtas et les versions publiques ces derniers temps. On trouve également dans le Dev Center les bêtas 2 de tvOS 14.2 et watchOS 7.1, ainsi que la bêta 9 de MacOS 11 Big Sur.

Les bêtas 2 à installer pour iOS 14.2, iPadOS 14.2, TvOS 14.2 et watchOS 7.1

Pour accompagner Xcode 12.2 qui supporte iOS 14.2 mais surtout le développement sur Mac Apple Silicon, Apple publie donc une mise à jour des SDK à venir avec la bêta 2 d’iOS 14.2 et ses déclinaisons, ainsi que watchOS 7.1.



iOS 14.1 est pour le moment oublié avec probablement une sortie dédiée aux iPhone 12.



Du coup, les développeurs ayant installé le profil bêta d’Apple sur iPhone ou iPad, peuvent se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la bêta 2 d’iOS 14.2 et d’iPadOS 14.2.



La première mouture 14.2 apportait l’intégration de Shazam dans le centre de contrôle, de nouveaux boutons de lecture toujours dans le centre de contrôle, une fonction de détection de personnes dans Loupe et quelques ajustements comme une icône Apple Watch revue.



Parmi les nouveautés de la bêta 2, on trouve notamment 13 emojis qui incluent le ninja, les gens qui se serrent dans leurs bras, le chat noir, le bison, la mouche, l'ours polaire, les myrtilles, la fondue, le thé à bulles, etc.



Si vous avez une Apple Watch, il y a une mise à jour (build 18R5561e) de watchOS 7.1, ainsi que la deuxième bêta (build 18K5036d) de tvOS 14.2 pour l’Apple TV.

MacOS 11 bêta 9

Pour une fois, Apple propose en même temps la nouvelle mise à jour (build 20A5384c) de macOS 11 Big Sur pour le Mac. Il s’agit de la neuvième et probablement la dernière. Les deux précédentes n’avaient rien apporté de nouveau.