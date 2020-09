Microsoft lance la bêta de prise en charge du trackpad pour Excel et Word sur iPad

Que ça soit une Surface ou un iPad, Microsoft prend soin de ses utilisateurs ! On vient d'apprendre que depuis hier l'entreprise a commencé à déployer la mise à jour bêta qui permet la prise en charge la souris et du trackpad sur les versions iPadOS de Microsoft Word et Excel. Les utilisateurs inscrits aux bêtas des deux applications peuvent télécharger dès maintenant cette nouvelle version.

Améliorer l'expérience utilisateur sur iPad

Depuis que Apple propose la possibilité de naviguer sur une application avec un trackpad ou une souris, de nombreux développeurs se sont empressés de mettre à jour leur application pour offrir une nouvelle approche !

C'est le cas de Microsoft qui aura un peu pris son temps, mais qui au final propose la première mise à jour bêta via TestFlight d'Apple.

En effet, les fidèles de Word et Excel peuvent maintenant utiliser un trackpad ou une souris Bluetooth pour utiliser les deux applications. Le curseur est complètement différent d'un ordinateur, en effet vous aurez un cercle sur l'écran qui n'apparaitra que dans le cas où vous interagissez avec le trackpad ou la souris.

Suivant ce que vous faites sur l'application, le curseur peut s'adapter comme par exemple quand vous survolez sur zone cliquable.

À noter que la prise en charge des trackpads et des souris Bluetooth a été rendue possible grâce à l'intégration d'Apple dans iPadOS 13.4. Plusieurs modèles sont concernés, il s'agit des iPad Pro et de l'iPad Air 2 ainsi que toutes les générations ultérieures. L'iPad mini 4 ainsi que l'iPad 5 et toutes les générations ultérieures sont également compatibles.

Si vous êtes intéressé pour vous inscrire au programme des bêtas de Word et Excel vous pouvez rejoindre le programme de Microsoft.

Pour Excel on prend cette direction. Pour Word c'est par ce chemin.

Nous n'avons pour l'instant aucune information de quand débarquera le support du trackpad et de la souris dans la version officielle, de ce qu'on peut voir dans le passé, les bêtas des applications de Microsoft peuvent prendre plusieurs semaines avant d'être disponibles en version officielle.



