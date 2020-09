L'application COVID Alert du Canada est utilisée au Québec

Le Québec va suivre le Canada pour ce qui est de l'application de suivi des contacts. Une manière simple et rapide de proposer l'application nommée Covid Alert aux habitants du Québec.

Le Québec fait confiance au Canada

Il y a 2 mois, le Canada lançait sa propre application de suivi des contacts pour lutter contre la propagation du coronavirus. Après plusieurs semaines de réflexions, le Québec vient d'annoncer qu'ils allaient eux aussi se servir de cette application plutôt que de créer la leur.



Le premier ministre du Québec, François Legault a déclaré :

Elle a été payée par le gouvernement fédéral ! Pas la peine de réinventer la roue, donc. Je sais que ce n’est pas le fun, de mettre des contraintes dans votre vie sociale. J’ai été jeune, moi aussi. Si vous attrapez la COVID, vous risquez de la transmettre à vos parents ou vos grands-parents. Et, là, ce sont des vies qu’on met en danger »

Pour rappel, une augmentation importante du nombre de cas de coronavirus refait surface depuis plusieurs semaines au Québec (comme partout me direz-vous). À partir du 1er octobre il y aura interdiction de recevoir amis et familles chez soi. Certains endroits de loisirs comme les cinémas, les restaurants, les musées... resteront fermer au minimum jusqu'à la fin du mois.



2020 restera à jamais une année très étrange à cause de cette pandémie mondiale. Espérons que cela s'améliore en 2021 même si pour l'instant, il y a plus de négatif que de positif sur le sujet.



Prenez soin de vous et faites attention pour vous et vos proches.



