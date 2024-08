ArriveCAN : scandale au Canada autour de l'application à 54 millions !

ArriveCan, application canadienne créée en 2020 grâce à de l'argent public, fait l'objet d'un scandale. Le gouvernement Trudeau aurait détourné des fonds public à hauteur de 54 millions de dollars sous prétexte de l'urgence sanitaire. Explications.

L'application de la honte

C'est ce que l'on appelle un scandale ! Un nouveau rapport affirme que le gouvernement canadien de Justin Trudeau a détourné de l'argent public via la création de l'application ArriveCan. Une application qui avait visiblement pour objectif de contrôler les personnes vaccinées contre le covid-19 lorsqu'elles entrent et sortent du pays. Un peu comme TousAntiCovid chez nous.

APPLICATION ARRIVECAN : SCANDALE MAJEUR ET CORRUPTION



Trudeau doit partir.

Assez c'est assez ! pic.twitter.com/9QvuW6nqwb — INDÉCRASSABLE QUÉBEC 🇲🇶 (@indecrassableqc) January 30, 2024

Selon ce rapport, 75 % des entrepreneurs en charge du dossier n'ont jamais travaillé ne serait-ce qu'une minute sur le projet. Pire encore, initialement annoncée avec un coût de développement d'environ 80 000 $, l'application ArriveCan aurait finalement coûté 54 millions de dollars ! Des millions de billets versés par le gouvernement fédéral, avec l'argent du contribuable.



En plus du gouvernement, on retrouve la société GG Strategies, spécialisée dans la dotation en personnel informatique. Composée uniquement de deux personnes, elle a remporté les contrats offrant la gestion du développement d'ArriveCan. D'où les 75 % d'entrepreneurs qui n'ont jamais travaillé sur le projet.



Une affaire qui en cache visiblement beaucoup d'autres… Certains politiques canadiens profitent de cette révélation pour remettre d'autres documents et contrats à la justice qui pourraient également prouver l'abus des dépenses via l'argent du contribuable par le gouvernement Trudeau.



En France, les dépenses liées à l'application TousAntiCovid se sont aussi envolées...

Télécharger l'app gratuite ArriveCAN