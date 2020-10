watchOS 7.1 : La 2e bêta est disponible pour les testeurs publics

Julien Russo

Comme vous l'avez vu précédemment dans watchOS 7.0.1, tout n'est pas parfait. Il y a quelques crashs sur les Apple Watch Series 3 et la géolocalisation lors des activités sportives à l'extérieur s'avère imprécise, voire complètement absente. Apple travaille en ce moment sur une grosse mise à jour correctif pour calmer les utilisateurs mécontents depuis le passage sur watchOS 7. Ce soir la firme de Cupertino propose une nouvelle bêta avec comme objectif de sortir watchOS 7.1 le plus rapidement possible à tous les utilisateurs !

watchOS 7.1 bêta 2 disponible

Si vous êtes inscrit aux bêtas publics de watchOS, bonne nouvelle, une nouvelle bêta vous attend sagement dans vos réglages. Celle-ci apporte essentiellement des correctifs pour une meilleure stabilité.

Disponible 48 heures après la deuxième bêta réservée aux développeurs, Apple semble vouloir avancer vite pour finaliser la version finale de watchOS 7.1 ! Probablement que la firme de Cupertino espère sortir la version finale d'ici la fin de semaine ou la semaine prochaine.

Si vous êtes éligible à la bêta 2 de watchOS 7.1, vous pouvez la télécharger dans l'application "Watch" de votre iPhone. Il vous suffit de vous rendre dans "Général" et dans "Mise à jour logicielle" où vous trouverez la mise à jour qui sera prête pour le téléchargement et l'installation.

À noter que pour que watchOS 7.1 bêta 2 s'installe sur votre Apple Watch, celle-ci doit avoir une autonomie de minimum 50% et doit être posée sur son chargeur par induction. Des conditions obligatoires pour éviter que votre Apple Watch n'est plus de batterie en pleine installation de la mise à jour !