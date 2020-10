Amazon Alexa : l'assistant vocal en voiture grâce à Echo Auto

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Amazon Alexa va tenter de vous accompagner durant vos trajets en voiture grâce à un nouveau mode qu'Amazon va proposer prochainement qui permet d'intégrer Amazon Alexa et de proposer une interface simplifiée pour la conduite.

En voiture Alexa !

On ne présente plus Amazon, dont son propriétaire, Jeff Bezos, est l'homme le plus riche du monde, rien que ça. Amazon évolue dans énormément dans de domaines et se diversifie de plus en plus, la preuve en est avec l'annonce il y a quelques jours de son nouveau service de gaming qui va voir le jour, baptisé Luna.

Aujourd'hui nous allons parler d'Amazon Echo. Pour faire simple, c'est un nouveau mode qui sera bientôt disponible dans l'application Alexa sur iOS et Android qui va s’afficher sur votre écran de téléphone pendant votre conduite afin de simplifier et limiter les choix pour augmenter votre sécurité. Les 3 principales catégories que sont la navigation, les appels et la lecture de musique seront mises en avant sur votre écran. Important de noter que l'assistant vocal Alexa sera lui aussi disponible sur ce mode.



Pour que ce mode soit disponible, il vous faudra posséder le petit boîtier Bluetooth Echo Auto d'une valeur de 60€ qu'il faudra brancher dans la voiture pour que cela fonctionne (pas très pratique sur le coup, je vous l'accorde).



Amazon Echo arrive bientôt via une mise à jour de l'application et il sera disponible dans 10 pays dont la France.



