Les appareils Amazon Echo vont fonctionner avec les appareils iOS grâce à Matter

La nouvelle norme Matter qui rêve d'une maison intelligente unifiée entre les différents acteurs : Apple, Amazon, Samsung et Google commence à devenir un peu plus réaliste. Alors que la norme est prise en charge dans les appareils iOS depuis iOS 16.1, Amazon qui est l'un des "leader" dans la domotique à domicile, vient de dévoiler le déploiement de la norme Matter 1.0 pour ses enceintes Echo et autres produits !

Amazon veut rendre ses appareils compatibles avec l'iPhone

Bonne nouvelle pour ceux qui possèdent de nombreux appareils Amazon comme des enceintes Echo, des ampoules intelligentes, des commutateurs intelligents ou encore des prises connectées, vous allez bientôt avoir le sourire si vous détenez un iPhone !

En effet, Amazon a annoncé une deuxième phase dans son développement de la norme Matter, celle-ci aura pour but d'apporter la prise en charge des appareils sous iOS via une nouvelle API. Amazon a expliqué ne pas pouvoir réutiliser la même API déjà déployée pour les utilisateurs sous Android.

Le mois dernier, nous avons dévoilé nos plans pour offrir une expérience client Matter de haute qualité d'ici la fin de cette année. Aujourd'hui, nous sommes ravis de partager que nous avons terminé la première phase de notre déploiement de Matter. Des dizaines de millions de clients Alexa à travers le monde ont maintenant plus de moyens de connecter leurs appareils avec la disponibilité de Matter sur WiFi couvrant 17 appareils Echo différents, prises, commutateurs et ampoules avec un smartphone Android.

Amazon dit avoir de grandes ambitions pour l’extension de la norme Matter dans ses accessoires et appareils Echo. D'autres phases du déploiement arriveront dans un avenir proche, l'entreprise souhaite davantage ouvrir ses appareils aux smartphones sous Android ainsi qu'aux iPhone. Amazon a assuré que la compatibilité à iOS et Thread débarquerait au cours du premier trimestre de 2023.



Matter a été créé avec une certaine préoccupation pour la sécurité, des technologies telles que l'authentification des appareils avant d'accorder l'accès au réseau ont été mises en place dès le début. Comme il n'a pas besoin d'une connexion Internet pour fonctionner, Matter protège la vie privée des utilisateurs sans sacrifier le confort. La norme Matter est aussi conçue pour communiquer sans problème avec les services dans le cloud. Les règles de confidentialité de l'écosystème ou de l'application que vous utilisez déterminent la manière dont Matter traite vos interactions. C'est pourquoi il est essentiel de n'utiliser que des produits et services de marques connues et fiables lorsqu'il s'agit de données personnelles.



Amazon, Apple et d'autres l'ont compris, la norme Matter assure une sécurité et une confidentialité maximale, c'est pour cela qu'Apple l'intègre dans iOS 16.1 et qu'Amazon accepte de la déployer dans ses produits.