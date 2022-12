Les premiers appareils intelligents Matter sont arrivés chez Eve

Il a fallu quelques mois, mais les premiers appareils de domotique compatibles avec la norme Matter sont enfin prêts. Comme promis en novembre, Eve Systems est le premier constructeur à s'y mettre. La société met à jour la prise Eve Energy et deux capteurs, le Eve Door & Window et le Eve Motion, avec le support de Matter. Le firmware gratuit permet au matériel précédemment réservé à HomeKit de parler à n'importe quel contrôleur qui prend en charge la nouvelle technologie, y compris l'application SmartThings de Samsung, ainsi que le support à venir via Amazon Alexa et Google Home.

Eve passe à Matter

Comme prévu, la mise à jour nécessite actuellement les mises à jour encore en bêta d'iOS 16.2 et iPadOS 16.2 qui pourraient arriver cette semaine en version finale, et vous devrez vous inscrire à un programme d'accès anticipé. Du côté d'Apple, les produits compatibles avec Matter devraient arriver au premier trimestre 2023, en même temps qu'une version Android de l'application Eve. L'ensemble des 14 appareils Eve devrait prendre en charge Matter "au fil du temps". Au début, vous n'aurez que des fonctionnalités simples sur les autres plateformes de contrôle, mais l'application Android devrait étendre le support.

Si vous n'avez pas suivi, la norme Matter à laquelle Apple, Google et autre Samsung ont contribué vise à mettre fin aux problèmes de compatibilité qui affectent encore le monde de la maison intelligente, où vous pouvez avoir besoin de certaines applications ou haut-parleurs intelligents pour utiliser votre équipement préféré. Idéalement, vous n'aurez pas à vous soucier de savoir si une ampoule ou un thermostat s'adaptera ou non à votre installation existante - tant que vous voyez le badge Matter, cela devrait fonctionner.



Le problème, bien sûr, c'est qu'il va falloir que les fournisseurs suivent le mouvement. Si les applications, les concentrateurs et les routeurs de réseau prêts pour Matter arrivent relativement vite, les appareils finaux ne devraient pas arriver avant plusieurs mois. Les grandes marques de maisons intelligentes comme Signify (Philips Hue) se sont déjà engagées à les soutenir, ce n'est donc qu'une question de temps.



En attendant, on trouve les produits Eve sur Amazon à partir de 39 euros.



Est-ce une bonne idée d'après vous cette interopérabilité ? Ou est-ce un problème pour nos données privées ?

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.