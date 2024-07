CES 2024 : Rabbit r1 veut remplacer votre assistant grâce à l'IA

La startup d'IA Rabbit a profité du CES 2024 qui s'est ouvert hier à Las Vegas pour annoncer le lancement du Rabbit r1, un appareil portable conçu pour simplifier l'expérience d'utilisation d'un smartphone. Le r1 fonctionne avec rabbit OS, un système d'exploitation alimenté par un grand modèle d'action (LAM).

Une idée très intéressante

Contrairement aux LLM qui intègrent des milliards de données pour pouvoir répondre à nos questions, les "LAM" sont capables d'apprendre comment les humains utilisent les ordinateurs, ou plus précisément, comment les utilisateurs du r1 tirent parti des applications.

Rabbit affirme que le r1 peut comprendre les intentions complexes de l'utilisateur, faire fonctionner les interfaces utilisateur et effectuer des actions au nom de l'utilisateur. Le modèle a été formé à partir de données provenant de personnes interagissant avec des applications, ce qui permet au r1 d'effectuer des tâches telles que commander un repas, réserver un billet d'avion, jouer de la musique, communiquer avec des personnes, et plus encore, par le biais de commandes vocales.



Le Rabbit r1 peut être utilisé à l'aide d'un bouton "push-to-talk" situé sur le côté (comme un talkie-walkie), et il comprend les requêtes en langage naturel (anglais uniquement pour le moment). Il n'y a pas d'applications sur le r1, et les tâches sont effectuées via Internet.



Conçu en partenariat avec Teenage Engineering, le r1 est doté d'un écran tactile de 2,88 pouces, d'un appareil photo qui pivote pour capturer des photos et des vidéos et prendre des appels vidéo, d'une molette de défilement pour la navigation et d'un port USB-C pour la recharge. Il y a une batterie de 1 000mAh, et l'autonomie de la batterie dépend de l'utilisation. Bien qu'il n'y ait pas d'abonnement associé au Rabbit r1, il a besoin d'une carte SIM pour les données cellulaires.



Bien évidemment, pour une utilisation plus poussée, les clients peuvent apprendre au r1 à effectuer des tâches, y compris des tâches en plusieurs étapes telles que la recherche d'un lieu, la réservation d'un hôtel, l'obtention de recommandations de restaurants et la recherche d'activités. Une fois que le r1 a appris une tâche, il peut répéter l'action de manière autonome. Il est censé pouvoir interagir avec des applications telles que Photoshop, en effectuant des actions en plusieurs étapes dans le logiciel.



Tout cela est bien sûr subordonné au fait que l'utilisateur doit avoir entré ses identifiants pour les différents services qu'il veut que le Rabbit r1 emploie.

Le Rabbit r1 peut être précommandé sur le site de Rabbit au prix de 199 dollars. Il devrait être livré aux clients en mars ou avril 2024. C'est une très belle idée sur le papier, plus intéressante que l'appareil AI PIN vu récemment.