À Atlanta on désinfecte un stade de 71 000 places avec des drones

Il y a 55 min

Julien Russo

L'année 2020 aura été catastrophique pour un grand nombre de secteurs. Dans cette longue liste, on retrouve les cinémas, les salles de spectacles, mais aussi les stades de foot. Beaucoup de clubs ont perdu des centaines de millions d'euros depuis le début de la pandémie. La cause ? Les gouvernements partout dans le monde qui prennent des mesures drastiques pour éviter les rassemblements et qui bloquent la vente des places pour assister aux matchs.

Des drones pour désinfecter un stade

Pour convaincre les autorités locales d'accepter la présence de plusieurs milliers de spectateurs dans le Mercedes-Benz Stadium à Atlanta, Dietmar Exler le directeur du stade a eu l'idée de lancer une grande désinfection avant une grande rencontre prévue !

Mais comment désinfecter 71 000 places en 24 heures ? Si le nombre de personnes à embaucher aurait été trop important et coûteux, le club d'Atlanta a eu l'idée de faire venir 3 drones spécialisés dans la désinfection de grande ampleur.

Le processus pour le retour des supporters implique d’écouter activement et de répondre à leurs préoccupations. Nous comprenons que des protocoles de nettoyage et de désinfection appropriés sont une priorité dans le contexte actuel.

Depuis le début de la pandémie, la startup Lucid Drone située dans la ville de Charlotte en Caroline du Nord a eu l'idée de lancer le concept des drones qui expulsent un produit désinfectant afin de nettoyer une grande superficie. Sans grande surprise, la startup recevrait beaucoup de commandes similaires pour désinfecter des stades, mais aussi des bâtiments.

À la base, l'activité de la startup n'était pas du tout dans ce domaine, mais depuis la crise sanitaire un service avec une dizaine d'employés a été ouvert pour répondre aux nombreuses commandes.

