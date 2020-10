Bons plans iOS : Bridge Constructor Portal, Night Rider, Pocket Yoga Teacher

Il y a 24 min (Màj il y a 24 min)

Corentin Ruffin

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Bridge Constructor Portal, Night Rider, Pocket Yoga Teacher. L'occasion d'économiser 39,2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Animated 3D Origami (App, iPhone / iPad, v1.80, 70 Mo, iOS 9.0, Sergey Burlakov) passe de 3,49 € à gratuit. L'origami 3D animé ravira tous ceux qui l'essayeront. Il comprend plus de 120 modèles d'origami traditionnels parmi lesquels choisir, couvrant tout, des animaux et insectes aux vêtements et conteneurs.



Chaque modèle comprend des instructions écrites étape par étape et des animations à suivre.



Les + : L'art du papier ! Télécharger l'app gratuite Animated 3D Origami





FlickType (App, iPhone, v2.1, 30 Mo, iOS 13.0, Kpaw, LLC) passe de 3,49 € à gratuit. FlickType rend la saisie sur le petit écran simple, agréable et très efficace. Saisissez, modifiez et partagez même des notes directement depuis votre Apple Watch sous forme de message!



- Les notes sont stockées sur votre compte iCloud privé si disponible, et se synchronisent automatiquement entre votre Apple Watch et votre iPhone.

- Forcez le toucher pour que le menu d'action envoie votre note ou votre message.

- Faites glisser vers le bas pour fermer le clavier et revoir votre texte. Télécharger l'app gratuite FlickType





Pocket Yoga Teacher (App, iPhone, v10.0.0, 330 Mo, iOS 11.0, Rainfrog, LLC) passe de 10,99 € à gratuit. Pocket Yoga Teacher vous permet de créer, modifier et partager des sessions de yoga entières. Vous pouvez choisir parmi plus de 350 poses et les ajouter à la séquence d'un simple toucher. Pocket Yoga Teacher vous proposera des poses en fonction de ce que vous avez déjà ajouté, ou vous pouvez trier la liste par nom, catégorie, sous-catégorie ou difficulté et choisir la vôtre.



Appuyez sur une pose pour ajuster sa durée, le guidage vocal, le côté et la direction, et la musique. Les séquences peuvent être réorganisées et prévisualisées à tout moment. Pocket Yoga Teacher vous permet de partager votre session avec la communauté, via Messages ou AidDrop, ou vous pouvez la convertir en PDF.



Les + : L'application parfaite pour se mettre au yoga Télécharger l'app gratuite Pocket Yoga Teacher





Jeux gratuits iOS :

Mystery of Fortune 3 (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.20.3, 378 Mo, iOS 12.0, Dotomchi Games Inc.) passe de 1,09 € à gratuit. Mystery of Fortune 3 est la neuvième histoire de la série des épisodes de Fortune Chronicles. Ceci est la suite officielle et la troisième histoire de Mystery of Fortune, parues en 2014 et 2016.



Partez à l'aventure pour trouver le Meteor Dragon caché au fond du donjon et cherchez la source de toute magie ! Télécharger le jeu gratuit Mystery of Fortune 3





Finding.. (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 158 Mo, iOS 9.0, zhen qu) passe de 3,49 € à gratuit. Bienvenue dans Finding, un jeu avec un gameplay classique mais amusant. Au-dessus de cela, nous avons innové, ce qui nous a permis de proposer des choses plus amusantes.

Finding nous raconte l'histoire d'un enfant qui trouve une fleur.



Au cours de son voyage, il fera l'expérience de nombreuses choses et traversera de nombreux endroits. Bien sûr, il peut aussi profiter du paysage le long du chemin! Télécharger le jeu gratuit Finding..





Night Rider (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.4.5, 146 Mo, iOS 9.0, Volkan Kutlubay) passe de 2,29 € à gratuit. Le nouveau jeu de course futuriste au style rétro est ici. Situé dans un environnement cyberpunk avec un gameplay rapide et passionnant, Night Rider vous offre un jeu de course amusant avec de nombreuses surprises.



La bande-son des ondes synthétiques rappelle de bons vieux souvenirs de l'ère des années 80. Alors, mettez vos écouteurs, augmentez le volume et commencez à rouler avec ce jeu de course à une touche.



Les + : L'univers Télécharger le jeu gratuit Night Rider





Promotions iOS :

Juicy Realm (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v3.1.2, 317 Mo, iOS 9.0, X.D. Network Inc.) passe de 4,49 € à 2,29 €. Juicy Realm est donc déjà connu des joueurs PC après sa sortie sur steam il y a deux ans, mais aussi des joueurs de Nintendo Switch. Cette fois, ce dual-stick shooter qui emprunte aux hack'n'slash et aux shoot'em up nous arrive sur iOS et Android.



Pour parfaire son look caméléon, Juicy Realm de XD Network s'inspire également, et ce ouvertement, des Roguelike avec des niveaux, des trésors et des monstres aléatoires. Sans oublier les armes à ramasser, les 10 personnages à jouer et surtout les boss qui se dresseront devant vous pour sauver la race humaine. Et si vous êtes un peu à court, il est possible de jouer avec un ami en ligne ! Télécharger Juicy Realm à 2,29 €





The Inner World (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.51, 2,1 Go, iOS 8.0, Headup GmbH) passe de 3,49 € à 0,99 €. Résolvez les énigmes d'un monde empli de mystères, et sauvez le peuple des Nez-flûtes ! Face au maléfique Emil se dresse un héros : Robert.



Pétri de bonnes intentions, mais sans trop savoir où aller, il part à la recherche du dernier moine du vent. Télécharger The Inner World à 0,99 €





Splitter Critters (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3, 129 Mo, iOS 8.0, RAC7 Games) passe de 3,49 € à 0,49 €. Le jeu Splitter Critters vous emmène dans un incroyable voyage rythmé par une bande sonore immersive et des graphismes magiques.



Explorez des planètes hautes en couleurs où vous attendent le danger, des énigmes et des mécaniques novatrices ! Apple l'a même élu jeu de l'année 2017 !



Trailer : Télécharger Splitter Critters à 0,49 €