C'est fini, Apple ne signe plus iOS 14 suite à l'arrivée d'iOS 14.0.1

Apple ne signe plus iOS 14 suite à l'arrivée d'iOS 14.0.1

Ce fut rapide, très rapide même... Deux semaines après l'arrivée d'iOS 14 pour le grand public, dans sa version finale, voilà qu'Apple cesse déjà de signer sa nouvelle grosse mise à jour du système d'exploitation.



Cette décision fait suite à la parution d'une autre mise à jour, plus petite, mais comblant certains bugs : iOS 14.0.1. Ainsi, depuis quelques heures, il n'est plus possible de mettre à jour ou de faire une restauration vers cette version.

Apple cesse déjà de signer iOS 14...

Si vous souhaitiez revenir vers iOS 14 en restaurant votre appareil, ou le mettre à jour vers cette même version, il faut savoir que ce n'est plus possible puisque Apple vous renvoie désormais vers iOS 14.0.1.



Il faut dire que ce mouvement opéré par la Pomme fait face au jailbreak, puisque certaines versions d’iOS sont susceptibles d'accueillir l'exploit.