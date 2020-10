De nouveaux brevets autour du casque d'Apple et de son AirPower

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Même s'il est difficile d'anticiper le planning d'Apple malgré les différentes fuites et prédictions de spécialistes, l'un des meilleurs indicateurs des futurs produits de la Pomme ne sont autres que les brevets publiés par cette dernière.



Et dans les dernières publications, dévoilées par PatentlyApple, on apprend notamment de la liaison qu'aura l'accessoire avec l'iPhone.

Apple publie de nouveaux brevets autour du casque AR/VR

En effet, selon le premier brevet publié, Apple décrit l'accessoire de style HMD (visiocasque) conçu pour être associé à un iPhone, prenant la forme d'un "appareil monté sur la tête qui peut prendre la forme d'un casque de réalité virtuelle ou d'un casque de réalité augmentée".

Lorsque l'iPhone est positionné dans le réceptacle, la cible (# 826) peut être détectée par un mécanisme de détection # 866, et la communication peut ensuite être établie entre les circuits sans fil (# 822) dans le dispositif accessoire (# 800) et les circuits sans fil ( # 864) dans l'iPhone.

Lorsqu'un dispositif de communication sans fil mobile est positionné dans le réceptacle et détecte la cible, une communication peut être initiée entre le dispositif de communication sans fil mobile et le dispositif accessoire.



Un autre brevet révèle de nouveaux travaux de la Pomme autour de son chargeur sans fil, le AirPower, projet abandonné puis ressuscité depuis quelques mois.



Dans le document, rien de nouveau n'est dévoilé, mais montre qu'Apple travaille toujours sur le projet...

Source