Recalbox 7.0 : plus de 100 émulateurs et 120 jeux gratuits

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

2

Elle était attendue pour les joueurs, voilà enfin la nouvelle mise à jour 7.0 de Recalbox, un système d’exploitation open-source et gratuit qui permet de rejouer à toutes les anciennes consoles et plateformes à la maison.



Après avoir ajouté le support de la manette Adaptive Controller de Microsoft pour que les personnes handicapées puissent en profiter l’an passé avec Recalbox 6, les développeurs se sont concentrés sur l’ajout de contenus en pagaille avec Recalbox 7.

Recalbox passe en version 7.0

Disponible des maintenant sur le site officiel Recalbox, l’OS dédié au rétrogaming est donc en version 7.0 ! A noter que certains ne le savent pas mais Recalbox est aussi un media center avec Kodi installé par défaut.

Les nouveautés de Recalbox 7

Outre le fait que cette mise à jour soit bien plus rapide et robuste avec de nombreuses améliorations, on note également le support du tout dernier Raspberry 4 et du NesPi4Case, un gestionnaire de BIOS dans le menu général, ainsi que la configuration automatique de plus de 80% des manettes Bluetooth et USB du marché. De quoi gagner un temps précieux !



N’oublions pas le moteur de recherche multi-systèmes pour retrouver n’importe quel jeu et la refonte de la partie audio qui gère les formats MP3, FLAC, OGG OPUS, Modules Amiga, Wave et MIDI.



Mais le plus intéressant pour les joueurs concerne le contenu apporté par la version 7 avec encore plus de systèmes émulés et carrément 120 jeux gratuits inclus dans l’OS.



Parmi les systèmes et consoles récemment ajoutés, les plus connus sont Atomiswave, NAOMI, NAOMI GD-ROM, Jaguar, Nintendo 64DD, OpenBOR, Solarus, EasyRPG et Amiga CD32. Cela porte le total à plus de 100 émulateurs intégrés, avec toujours les PS1, SNES, Megadrive, PSP, Neo Geo, Nintendo 64, Dreamcast, etc.

120 jeux mythiques offerts avec Recalbox !

Enfin, dernier point et non des moindres, Recalbox inclut donc 120 jeux complets gratuits. C’est totalement légal puisque les droits ont été acquis et certains sont même exclusifs pour les utilisateurs de Recalbox. On trouve des jeux sur Master System, Game Boy, Intellivision, Megadrive, Atari 2600, Amstrad CPC, et autre.

Si vous êtes intéressés, le code est sur Gitlab avec les notes de version.