Bons plans iOS : Bridge Constructor Portal, CuteWeather, Anti Pong

Hier à 22:54

Corentin Ruffin

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Bridge Constructor Portal, CuteWeather, Anti Pong. L'occasion d'économiser 44,9€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Minibudget Pro (App, iPhone, v1.2.3, 11 Mo, iOS 11.0, SuperDG Inc.) passe de 1,09 € à gratuit. Minibudget est synonyme de rapidité et d'efficacité, vous aidant à gérer vos finances sans vous gêner. Définissez simplement un budget et commencez à enregistrer vos transactions. Les transactions peuvent être ajoutées d'un simple glissement vers le bas sur la bande et vous pouvez les classer à l'aide d'icônes. L'application conserve une liste courante de toutes vos transactions et vous pouvez les afficher sous forme de graphique.



L'application comprend également une protection par mot de passe et la prise en charge de Touch ID.



Les + : Ne finissez plus dans le rouge en fin de mois Télécharger l'app gratuite Minibudget Pro





CuteWeather (App, iPhone, v1.6, 8 Mo, iOS 13.0, Stefan Stangl) passe de 1,09 € à gratuit. La dernière mise à jour iOS d'Apple a apporté des widgets à l'écran d'accueil. CuteWeather offre une chance d'utiliser la nouvelle fonctionnalité à bon escient avec ses widgets attachants. L'application comprend trois tailles de widgets au choix. Chaque widget peut présenter son propre emplacement et sa couleur personnalisés.



L'application elle-même propose une prévision horaire pour les 24 prochaines heures, une prévision quotidienne pour les sept prochains jours et la possibilité de basculer entre Celsius et Fahrenheit.



Les + : Du fun sur votre écran d'accueil Télécharger l'app gratuite CuteWeather





Ma Chenille AR (App, iPhone / iPad, v5.0.0, 101 Mo, iOS 11.0, StoryToys Entertainment Limite...) passe de 4,49 € à gratuit. Pour la première fois, La chenille qui fait des trous prend vie dans le monde réel grâce à la réalité augmentée. Voila 50 ans qu'Eric Carle a présenté au monde son personnage-phare : la chenille qui fait des trous.



Désormais, grâce à l'Apple ARKit, la chenille qui fait des trous prend vie partout où tu vas. Grâce à la réalité augmentée, tu peux voir la chenille dans le monde qui t'entoure. Regarde-la apparaître dans ton salon, sur la table de la cuisine, dans le jardin ou tout simplement, partout où tu voudras jouer avec elle.



Les + : Pour les plus jeunes Télécharger l'app gratuite Ma Chenille AR





Jeux gratuits iOS :

Crash the Comet (Jeu, , iPhone / iPad, v5.00, 77 Mo, iOS 10.3, Waterpower Technology) passe de 1,09 € à gratuit. Crash the Comet est un jeu dans lequel vous devez piloter une comète afin qu'elle reste sur le circuit.



Il faudra réagir très rapidement et tenir le plus longtemps possible. Le jeu parfait pour challenger vos amis !



Les + : La possibilité de jouer à une ou deux mains selon le mode de jeu Télécharger le jeu gratuit Crash the Comet





Cubes (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0, 338 Mo, iOS 9.0, zPower Software FZE) passe de 1,09 € à gratuit. Cubes Brain est un bon petit puzzle amusant où l'idée est de déplacer des cubes autour de l'écran par geste afin de recréer les motifs. Le hic, c'est que tous les cubes se déplacent à l'unisson, donc la seule façon de les réarranger est de les pousser contre les différentes barrières. Le jeu comprend 127 niveaux en tout.



Les + : Accessible à tous

Prenant et intelligent Télécharger le jeu gratuit Cubes





Anti Pong (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1, 38 Mo, iOS 13.0, Chris DeWeese) passe de 1,09 € à gratuit. Anti Pong est une approche nouvelle et unique du jeu classique de Pong.



Déplacez votre pagaie de haut en bas pour esquiver les balles qui rebondissent sur l'écran. Les balles qui frappent votre pagaie enlèveront des briques similaires à un jeu Breakout, vous devez donc faire de votre mieux pour éviter la balle. La dernière personne debout gagne. Avec des options pour le solo contre un adversaire d'apprentissage automatique ou multijoueur local avec un ami, ce jeu est parfait pour remplir le temps qui passe. Combien de temps pouvez-vous durer?



Les + : Le concept est très prenant Télécharger le jeu gratuit Anti Pong





Promotions iOS :

Demetrios (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 169 Mo, iOS 8.0, Fabrice Breton) passe de 5,49 € à 1,09 €. Demetrios est un jeu d'aventure décalé inspiré par Les Chevaliers de Baphomet et rempli d'humour !



Bjorn Thonen, un plouc d'antiquaire qui vit à Paris, rentre chez lui bourré et se fait cambrioler. Forcé de mener sa propre enquête avec l'aide de sa voisine Sandra, il se retrouve impliqué dans de sombres et mystérieuses affaires. Mais ces deux héros improbables pourront-ils se montrer à la hauteur et découvrir d’anciens secrets ?



Télécharger Demetrios à 1,09 €





Bridge Constructor (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v7.0, 158 Mo, iOS 8.0, Headup GmbH) passe de 3,49 € à 0,49 €. Voici un bon jeu de construction complet, avec un vrai gameplay et de la tactique / réflexion. Vous devrez construire un pont pour faire passer les voitures ou les camions de l'autre côté de la rive. N'hésitez vraiment pas si vous êtes à la recherche d'un jeu beau et intelligent ! Les fans de World Of Goo retrouveront les mécaniques qu'ils aiment mais en plus réaliste.



Les + : Divertissant

Ingénieux Télécharger Bridge Constructor à 0,49 €





Bridge Constructor Portal (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v5.2, 189 Mo, iOS 9.0, Headup GmbH) passe de 5,49 € à 1,99 €. Pénétrez dans le centre d'enrichissement d'Aperture Science et jouez à Bridge Constructor Portal, un mélange unique entre Bridge Constructor™ et le grand classique, Portal™.



En tant que nouvel employé du laboratoire de tests d'Aperture Science, votre tâche consiste à construire des ponts, des rampes, des toboggans et bien d'autres structures dans 60 salles de test différentes, ainsi qu'à mener vos Souplex et leurs véhicules sains et saufs jusqu'à la ligne d'arrivée.



Les + : Le concept du mix entre Bridge Constructor et Portal

Durée de vie Télécharger Bridge Constructor Portal à 1,99 €