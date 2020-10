Avec son Pixel 5, Google fait la lutte aux smartphones de 1 000€

Il y a 1 heure (Màj il y a 51 min)

Corentin Ruffin

Fin septembre, nous avons découvert l'excellent nouveau smartphone premium de Google portant le nom de Pixel 5. Ainsi, le smartphone affiche une compatibilité 5G, ressemblant fortement à son grand frère, le 4a.



Vendu au prix de 629 euros en France, le constructeur chercher à attirer de nouveaux clients en proposant un modèle haut de gamme à un prix réduit.



C'est d'ailleurs cet argument que Google a mis en avant, n'hésitant pas à tacler la concurrence représentée par Samsung et Apple.

Google attaque les téléphones à 1 000€

Google a donc présenté sa nouvelle version du téléphone Pixel, arborant une nouvelle fois de belles caractéristiques. Seulement, l'américain est allé encore plus loin en vendant son téléphone à 629 euros, soit un excellent rapport qualité/prix.



Et pour le coup, Rick Osterloh, le responsable des produits et des services chez Google, n'a pas hésité à s'en prendre à la concurrence.

Ce dont le monde ne semble pas avoir besoin en ce moment, c’est d’un autre téléphone à 1 000 dollars.

Il faut dire qu'avec ce petit nouveau, Google a opté pour une puce Snapdragon 765G compatible avec les nouveaux réseaux 5G, mais également la suppression de la reconnaissance faciale 3D.



Reste désormais à savoir si le Pixel 5 réussira à faire mieux que son prédécesseur.



