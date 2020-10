Scribblet : des widgets à la main pour iOS 14

Il y a 40 min

Medhi Naitmazi

Nous avons partagé de nombreuses applications iOS qui ont été mises à jour pour tirer parti des nouveaux widgets d'écran d'accueil sur iOS 14, et si vous souhaitez toujours donner à votre iPhone ou iPad un côté décalé et personnalisé, la nouvelle application Scribblet pourrait avoir exactement ce dont vous avez besoin.

Scribblet tire parti de Pencilkit

Contrairement à d'autres applications qui offrent des widgets spécifiques, Scribblet vous permet de créer vos propres widgets avec des conceptions, du texte et des images personnalisés. Pour aller plus loin que l’app Post-it, l'application est basée sur l’API PencilKit d'Apple pour écrire à la main, mais elle intègre aussi le nouveau sélecteur de couleurs avancé d’iOS 14 et fonctionne bien sûr parfaitement avec l'Apple Pencil sur iPadOS 14.



Les utilisateurs peuvent créer des widgets de petite, moyenne et grande taille sur l'écran d'accueil d'iOS 14. Pour concevoir votre propre widget, vous pouvez dessiner avec votre doigt sur l'iPhone ou utiliser l'Apple Pencil sur l'iPad - ce qui est l'un des points forts de cette application.



En plus de toutes les couleurs disponibles pour le dessin, l'application vous permet de sélectionner un arrière-plan personnalisé dans sa galerie et également dans votre photothèque personnelle. Les widgets peuvent être importés et exportés afin que les utilisateurs puissent les partager et les maintenir synchronisés sur plusieurs appareils.



Vous pouvez utiliser Scribblet pour rendre votre écran d'accueil plus amusant ou simplement pour rédiger une liste de tâches.



Voici comment la développeuse Rebecca Hansmeyer décrit l'application :

Ajoutez rapidement des griffonnages, des croquis ou des gribouillis sur votre écran d'accueil avec Scribblet !



Scribblet est disponible gratuitement sur l'App Store, mais la fonctionnalité de personnalisation d’arrière-plan nécessite un achat intégré de 2.29€.

Télécharger l'app gratuite Scribblet