Apple store : des plaintes de labels contre les apps PewPee, X Musii, etc

Sony Music Entertainment, Universal Music et une division de Warner ont déposé des demandes d'injonction préliminaire contre Apple devant le tribunal de la ville de Moscou. Les plaintes visent trois applications, toutes actuellement disponibles sur l'App Store, qui permettent aux utilisateurs d'accéder gratuitement à de la musique.



Après des années de travail, une nouvelle loi est entrée en vigueur jeudi dernier en Russie, visant à supprimer rapidement les applications permettant le piratage dans des magasins de téléchargement de sociétés comme Apple et Google.



La législation oblige les plates-formes de distribution à répondre rapidement aux allégations de violation du droit d'auteur en demandant aux développeurs de supprimer leurs applications «pirates» ou, si cela s'avère infructueux, de les supprimer de force. Ne pas faire l'un ou l'autre pourrait entraîner le blocage des plates-formes exploitées par Apple, Google et d'autres entités par les FAI locaux.

Des apps de streaming illégales mais très populaires

Pour le législateur russe, Apple a autorisé sur l’App Store des applications illégale et qui bafouent les ayants droits dans l'industrie musicale. C'est en tout cas ce qu'espère les trois grandes maisons de disques que ce sont Sony, Universal et Warner d'après TorrentFreak. On comprend bien évidemment que les maisons de disque, et les artistes, ne touchent pas leurs royalties avec ce genre d'apps.



Si X Musii et Downloader ciblent Youtube avec un téléchargement et une écoute hors-ligne, PewPee s'occupe de Spotify. Il est donc possible que les deux plateformes se retournent également contre ces applications gratuites. En revanche, quand on regarde de près, les apps possèdent un grand nombre d'avis et une très bonne note, preuve que le public apprécie...



Voici les applications en question (et qui sont loin d'être les seules) :



