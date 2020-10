Keynote : Apple dévoilera l'HomePod Mini, mais pas l'HomePod 2

C'est donc officiel, Apple tiendra sa prochaine conférence majeure le 13 octobre prochain, autrement dit la semaine prochaine. Dans son titre, on découvre le nom Hi Speed, faisant certainement référence à la présence de la 5G dans la future gamme d'iPhone 12.



Mais, quid du reste ? Que dévoilera la Pomme durant ce keynote tant attendu ? Si l'on en croit le leaker l0vetodream, la firme du Cupertino devrait mettre en avant son HomePod Mini !

there is no HomePod2 this year

only have mini one