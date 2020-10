Apple Music a recruté une masse de nouveaux abonnés au Q2 2020

Selon les dernières estimations du cabinet d'analyse, les revenus mondiaux des plateformes de streaming ont diminué de 2% au second trimestre, cependant sur le glissement annuel ils ont augmenté de 13% . Même si les services de streaming restent loin d'être aussi rentables que les plateformes de ventes de musiques à l'acte, ils permettent quand même de générer un chiffre d'affaires très intéressant. Source

Aujourd'hui, le marché du streaming est particulièrement compliqué du fait des nombreux acteurs qui se disputent les nouveaux recrutements à coup de promotions . Si Spotify est le premier depuis de nombreuses années consécutives, dans un avenir proche, Apple pourrait bientôt dépasser le service suédois. En effet, à chaque trimestre qui passe, Apple Music continue d'engranger toujours plus d'abonnés et réduit l'écart avec Spotify. D'après les récentes données communiquées par Counterpoint, Apple Music aurait en ce moment une part de marché de 21% devant Amazon Music à 15% . En première position, Spotify conserve sa première place avec 34% de part de marché !

Il n'y a pas que Spotify sur le marché du streaming, Apple l'a prouvé encore une fois avec un trimestre record pour les recrutements Apple Music ! D'après un récent rapport de Counterpoint, même si Apple reste encore loin du géant suédois, Apple Music se rapproche toujours plus près de la première position.

