Apple Music : Retrouvez toutes les BO de Disney, Marvel, Pixar et Star Wars

Il y a 4 heures

Julien Russo

1

Alors qu'hier on vous annonçait que Apple Music continuait à réaliser des trimestres records et réduisait l'écart avec son principal concurrent Spotify, cette tendance pourrait continuer avec cette grosse collaboration. Si vous êtes fan de Disney et que vous possédez Apple Music, bonne nouvelle vous allez pouvoir retrouvez toutes les musiques des créations Disney dans plusieurs playlists et radios dédiées.

Apple x Disney

Si Apple et Disney sont deux entreprises qui n'ont qu'un seul marché en commun : le streaming, les deux firmes ont toujours exprimé leur affection l'une pour l'autre. On se souvient par exemple de la déclaration de l'ancien PDG de Disney, Bob Iger qui avait déclaré que Disney aurait pu fusionner avec Apple sous l'ère Steve Jobs.

L'un fait rêver avec des mondes imaginaires et des histoires qui marquent les esprits et l'autre fait rêver ses clients avec des produits qui révolutionnent des marchés et change nos habitudes à tout jamais.

Il était logique que pour ce type de collaboration Disney choisisse Apple et sans aucune hésitation le créateur de Mickey l'a fait pour le grand bonheur des abonnés Apple Music. Dès maintenant vous pouvez retrouver toutes les musiques des plus grands films Disney, Pixar, Marvel ou encore Star Wars !

Au total, plus de 30 playlists, des albums et même des stations de radio spéciales Disney sont disponibles. On retrouve :

Disney Radio

Frozen Radio

Music Disney Junior

Disney Channel Music

Sur Disney Radio qui est la radio principale de la collaboration entre les deux entreprises, vous aurez des émissions (animées par Sofia Carson de Hollywood Records), mais aussi l'ensemble des classiques Disney 24h/24.

En playlist il y a :

Disney : Les indispensables

Les gardiens de la Galaxy

Disney Hits France

Disney Love Songs

Disney Lullaby

Musical Hits

Disney Bathtime Fun

Best Of Star Wars

Disney Running

Zombies Complete

Disney Instrumentals

Disney+

Disney Parks Hits

Disney Dance Party

Disney Pixar Playlist

We Love Disney

Princesses Disney

Ainsi que pleins d'autres playlists...

Autant dire que Apple vient d'ouvrir les portes du paradis pour les plus jeunes qui adorent tout ce qui touche à Disney !

À l'occasion d'Halloween, Disney a également invité Apple Music à mettre en avant une playlist "Halloween : chansons de Disney".

Apple s'y est engagé, les listes de lectures seront régulièrement mises à jour par ses équipes et les nouveautés ajoutées au fur et à mesure.

Cette collaboration entre Apple et Disney se présente comme un coup de maitre pour la firme de Cupertino. Alors que celle-ci est toujours dans l'objectif de détrôner Spotify de sa première place sur le marché du streaming, ce partenariat pourrait donner un sacré coup de pouce pour attirer de nouveaux abonnés !



Source