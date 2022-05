Disney annonce les séries Star Wars Andor et Skeleton Crew !

La Star Wars Celebration 2022 vient d'avoir lieu, la grande messe annuelle des fans de la saga. Cette année, outre la saison 3 de The Mandalorian qui arrive bientôt, les studios Disney préparent l'arrivée de deux nouvelles séries. Star Wars: Andor arrivera le 31 août sur Disney+ avec deux épisodes au lancement, et Star Wars: Skeleton Crew sortira en 2023.

Star Wars Andor

Durant la conférence, les producteurs ont annoncé que la première saison de Star Wars: Andor comportera 12 épisodes, mais qu'une deuxième saison est déjà en préparation avec 12 autres épisodes. L'histoire se place 5 ans avant Rogue One. Voici d'ailleurs le teaser vidéo publié par Disney+ :

La série Andor suit l'histoire de Cassian Andor, espion rebelle incarné par Diego Luna (Rogue One). Annoncée en 2018, il s'agit d'un projet majeur de Lucasfilm. Se déroulant cinq ans avant que les plans de l'Etoile Noire ne soient volés, on y verra des personnages très peu vus et parfois même inédits.



Voici l'affiche officielle :



Star Wars: Skeleton Crew

Également dévoilée à la Star Wars Celebration 2022, la série Star Wars: Skeleton Crew est créée par Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) et Christopher Ford, avec Jon Favreau et Dave Filoni en tant que producteurs. Et l'acteur principal n'est autre que Jude Law, le célèbre acteur britannique qui fêtera ses 50 ans cette année.

© Disney



Cette nouvelle série suit les aventures d'un groupe d'enfants d'une dizaine d'année issus d'une petite planète et qui se retrouvent perdus dans une galaxie très lointaine. Leur objectif étant évidemment de retourner chez eux. Le scénario se déroule après les événements de Star Wars: Le retour du Jedi, et s'intégrera à la narration de The Mandalorian.



Celle qui portait le nom de code Grammar Rodeo jusqu'ici est décrite comme une version galactique de film classique d'Amblin des années 80.



Star Wars: Skeleton Crew rejoindra donc les futures séries Star Wars Andor et Ahsoka. Les fans peuvent s'abonner à Disney+ dès maintenant à 8,99€ / mois pour profiter d'un catalogue immense et des futures sorties à ne pas manquer comme Willow et autre Indiana Jones 5.