Le livre de Bobba Fett (Star Wars) est disponible sur Disney+

Il y a 4 heures

Vidéo

Alban Martin

Le livre de Bobba Fett, le spin-off de The Mandalorian narrant les aventures du célèbre chasseur de prime est désormais disponible en streaming sur Disney+. Voici ce qu'il faut savoir sur cette série évènement et comment la regarder.

La nouvelle série évènement est disponible

Après le succès de The Mandalorian, Disney+ n'a pas attendu la saison 3 pour aller encore plus loin dans l'exploitation de la licence avec un nouveau spin-off tirée de l’univers Star Wars et plus particulièrement centrée autour du personnage de Boba Fett. Le plus célèbre des chasseurs de prime a en effet droit à sa propre série.

Pour parvenir à boucler le tournage et le montage en moins d'un an, Disney a fait appel à l'équipe de choc à qui l'on doit The Mandalorian, à savoir Jon Favreau et Dave Filoni. Et du côté du casting, c'est Temuera Morrison qui s’occupera toujours de l’interprétation de Boba Fett, un acteur déjà aperçu dans... The Mandalorian.

Le producteur exécutif, Robert Rodriguez, a déclaré :

Ça va vous épater. C’est tout ce que je peux dire. Je peux en parler autant que je veux, parce que je sais que ça va dépasser. Les gens vont être tellement contents quand ils le verront.

StageCraft : un "game changer"

Avant de vous lancer dans le visionnage de la nouvelle série en ce mercredi 29 décembre sur Disney+, sachez que l'une des séries les plus attendues de cette fin d'année possède une caractéristique unique grâce à une nouvelle technologie de tournage. Répondant au nom de StageCraft , elle permet d'imaginer les mondes toujours plus fous et plus vastes, tout en immergeant les acteurs au sein même du plateau.



Contrairement à un film, une série doit être tournée dans un laps de temps relativement court afin de pouvoir sortir une saison par an. Et quant on connait le nombre de planètes que doivent visiter Bobba Fett et le mini Yoda, Grogu, on se dit qu'il fallait minimiser les effets spéciaux post-production. C'est pour cela que les équipes d'ILM ont réutilisé une idée lancée sur les tournages de Rogue One et Solo : A Star Wars Story. Plutôt que le traditionnel écran vert en fond, le studio a opté pour la diffusion de l'environnement virtuel sur le plateau via un écran LED incurvé géant qui entoure les acteurs à 270°.



StageCraft permet ainsi de gagner du temps en incrustant directement les personnages dans le décor, mais aussi d'améliorer l'expérience visuelle avec un éclairage des personnages forcément plus réaliste.

Comment regarder Le Livre de Boba Fett ?

Si vous souhaitez regarder tout de suite Le livre de Boba Fett, rendez-vous sur Disney+ avec le premier épisode diffusé aujourd'hui. Le reste arrivera à raison d'un nouvel épisode par semaine, pour un total de 8 parties.

Rappelons que Disney+ est proposé à 8,99 euros par mois, sans engagement. Mais si vous voulez faire des économies, l’abonnement annuel est disponible à 89,90 euros, soit 15 % par de réduction.