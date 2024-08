Pub : "Trouvez vos amis" avec l'iPhone 15 (sur le thème de Star Wars)

Apple a publié aujourd'hui une nouvelle publicité faisant la promotion de la fonction « Localisation précise des personnes » disponible dans l'application "Localiser" sur tous les modèles d'iPhone 15. Pratique pour retrouver un ami dans un concert... ou R2D2 dans Star Wars.

Une publicité "Guerre des étoiles"

Dans ce spot, une personne déguisée en Mandalorien, bien connu dans l'univers Star Wars, nourrit son chat Leia, prend ses clefs et son iPhone 15 Pro en titane, et, accessoirement, un détonateur thermique afin de retrouver d'autres personnages de son espèce à une convention "Guerre des étoiles" située dans un bâtiment bondé. Bien évidemment, tous sont aux couleurs de la franchise de George Lucas, en cette veille de la journée mondiale "Star Wars".

Comment ça marche la "localisation de précision"

Pour utiliser cette fonctionnalité entre amis, vous et votre interlocuteur devez posséder un iPhone 15. Semblable à celles des AirTags, la « localisation précise des personnes » prend en charge la recherche de précision, qui fournit une flèche directionnelle à l'écran et la distance exacte par rapport à l'emplacement de l'autre personne.



La musique "All My Friends" est interprété par Channel Tres.

Comment localiser des amis grâce à la recherche de précision

Si vous voulez l'utiliser, suivez le guide :

Ouvrez l'application Localiser sur votre iPhone. Touchez "Personnes" en bas de l'écran, puis touchez le nom de l'ami que vous souhaitez retrouver. (Il se peut que vous deviez partager votre position ou demander sa position).

Si vous n'êtes pas à proximité, touchez "Directions" pour vous rapprocher de son emplacement. Si vous vous approchez, touchez "Trouver" pour indiquer à votre ami que vous essayez de le localiser, puis suivez les instructions à l'écran.