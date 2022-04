Apple tease une vidéo "Behind the Mac" sur le thème Star Wars

Régulièrement, Apple propose des mini films pour promouvoir l’utilisation de ses ordinateurs par les professionnels, que ce soit pour la création audio, le montage vidéo, ou encore le développement de jeux et de logiciels. Cette fois, Apple a diffusé une brève bande-annonce d'un prochain film "Behind the Mac" mettant en vedette "Skywalker Sound", la division des effets sonores de Lucasfilm, connue pour la franchise Star Wars et de nombreux autres films caracolant au box-office.

Voici le teaser "Skywalker Sound" que l’on peut voir sur la chaîne YouTube d’Apple :

Le 4 mai, passez derrière le Mac au Skywalker Sound pour rencontrer les artistes qui font les sons d'une galaxie très, très lointaine.



#StarWars #Maythe4th #Maythe4thbewithyou



Le film complet sera diffusé sur la chaîne YouTube d'Apple le 4 mai, jour spécial pour la saga de la Guerre des étoiles, et montrera comment les artistes du studio "Skywalker Sound" utilisent les Mac et d'autres outils pour générer les sons que l'on retrouve dans les films emblématiques. Ils ne sont d’ailleurs plus cantonnés aux productions cinématographiques puisque Star Wars se décline désormais en série sur Disney+ mais aussi en jeux vidéo sur la plupart des plateformes dont récemment sur Apple Arcade. Nous mettrons à jour l’article avec la vidéo complète le jour J.